NEC Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "NEC":

Die Aktie von Nec wurde in den letzten Monaten anhand verschiedener Faktoren analysiert und bewertet. In Bezug auf die Kommunikation im Netz wurde festgestellt, dass die Diskussionsintensität gering war, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führte. Ebenso wurde die Rate der Stimmungsänderung als gering eingestuft, was zu einer neutralen Gesamtbewertung für Nec führte.

In der technischen Analyse wurde festgestellt, dass der Kurs von 8350 JPY um 5,26 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führte zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wurde die Aktie ebenfalls positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +21,76 Prozent lag. Somit wurde die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Nec liegt bei 1,54 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,05 Prozent liegt. Daher wurde die Aktie als neutrales Investment bewertet und erhielt eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Nec wurde ebenfalls untersucht. Der RSI von 28,42 deutet auf eine überverkaufte Situation hin, was zu einer Bewertung von "Gut" führte. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, lag bei 43, was als neutral eingestuft wurde. Insgesamt erhielt die Aktie für diese Kategorie die Einstufung "Gut".