NEC Aktie: Die Bären zittern!

Die technische Analyse zeigt, dass die Nec-Aktie derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs GD200 liegt bei 7064,38 JPY, was bedeutet, dass der Aktienkurs (9129 JPY) um +29,23 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 8235,84 JPY zeigt eine positive Abweichung von +10,84 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut" für die Nec-Aktie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zur Aktie bei Nec derzeit 1, was eine negative Differenz von -0,47 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt ähnlicher Unternehmen aus der Branche "Computer & Peripheriegeräte" ergibt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Nec von Analysten eine "Neutral"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Jedoch wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich erwähnt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Nec weist einen Wert von 17,6 auf, was in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" deutlich günstiger ist und daher als unterbewertet eingestuft wird. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 65,61 ergibt sich ein Abstand von 73 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

NEC kaufen, halten oder verkaufen?

