Die NDC-Partnerschaft schließt sich den Präsidentschaften der COP28 und der CBD COP15 sowie nahezu 30 Ländern und Koalitionen an, die integrierte Maßnahmen für Klima und Natur vorantreiben

Dubai, Vereinigte Arabische Emirate (ots/PRNewswire) -Die NDC-Partnerschaft, die Vereinigten Arabischen Emirate als Vorsitzende der COP28 des Rahmenübereinkommens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen (United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC), die Volksrepublik China als Vorsitzende der COP15 des Übereinkommens der Vereinten Nationen über die biologische Vielfalt (United Nations Convention on Biological Diversity, CBD) und nahezu 30 Länder und Koalitionen haben die Gemeinsame Erklärung der COP28 zu Klima, Natur und Menschen (https://www.cop28.com/en/joint-statement-on-climate-nature) gebilligt, um eine stärkere internationale, regionale und lokale Kooperation bei der Umsetzung integrierter Klima- und Naturschutzmaßnahmen zu fördern.Wie im Rahmen der ersten Globalen Bestandsaufnahme deutlich wurde, muss jeder Weg zur Einhaltung der kurz- und langfristigen Ziele des Pariser Abkommens oder der 2030-Ziele und der Ziele des Globalen Biodiversitätsrahmens von Kunming-Montreal einen synergetischen Ansatz verfolgen, um auf ehrgeizige und kohärente Weise gegen den Klimawandel, den Verlust der biologischen Vielfalt und die Bodendegradation vorzugehen.„Die heutige Gemeinsame Erklärung zu Klima, Natur und Menschen ist Ausdruck unseres gemeinsamen Engagements für die Förderung der biologischen Vielfalt und der Klimaprioritäten sowie für unsere großen Ambitionen bei den NDCs. Biodiversität ist von entscheidender Bedeutung für die Sicherung einer nachhaltigen Lebensgrundlage sowie für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen, die auf die Vitalität unserer gemeinsamen Ökosysteme angewiesen sind. Die NDC-Partnerschaft wird die Länder dabei unterstützen, eine integrierte Antwort für Klimaschutzmaßnahmen voranzutreiben, indem wir unser Netzwerk von über 200 Mitgliedern und gleichgesinnten Koalitionen wirksam nutzen können", so Pablo Vieira, globaler Direktor der NDC-Partnerschaft.Um diese Ziele zu erreichen, wird in der Gemeinsamen Erklärung die Verpflichtung der unterzeichnenden Länder bekräftigt, die nationale und internationale Zusammenarbeit in Bezug auf gemeinsame Ziele zu intensivieren, darunter:- Eine stärkere Angleichung der Nationally Determined Contributions (NDCs), der National Adaptation Plans (NAPs) und der National Biodiversity Strategies and Action Plans (NBSAPs) der Länder;- Die Aufstockung der Finanzmittel und Investitionen für Klima und Natur aus allen Quellen;- Die Sicherstellung der gleichberechtigten Vertretung und Beteiligung von indigenen Völkern, lokalen Gemeinschaften, Frauen, Mädchen, Jugendlichen und anderen benachteiligten Gemeinschaften;- Die Förderung eines gesamtgesellschaftlichen Ansatzes bei der Planung und Umsetzung von nationalen Plänen und Strategien für den Klimaschutz, die biologische Vielfalt und die Renaturierung von Land; und- Die Förderung von Kohärenz und Interoperabilität bei der Datenerfassung, den Methoden und den Berichtsrahmen in Bezug auf Klima und Natur.Im Anschluss an die COP28 wird diese Koalitionsgruppe sich in regelmäßigen Abständen treffen, um an gemeinsamen Aktionen zu arbeiten. 2024 wird sie zudem im Rahmen der CBD COP16 und der COP29 unter der zukünftigen COP-Präsidentschaft im Vorfeld der COP30 in Belém im Jahr 2025 erneut zusammenkommen.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ndc-partnerschaft-schlieWt-sich-den-prasidentschaften-der-cop28-und-der-cbd-cop15-sowie-nahezu-30-landern-und-koalitionen-an-die-integrierte-maWnahmen-fur-klima-und-natur-vorantreiben-302010738.htmlPressekontakt:Caity Pinkard,Kommunikationsmanagerin,NDC Partnership: caitlin.pinkard@ndcpartnership.org,+1 443 786 4441Original-Content von: NDC Partnership, übermittelt durch news aktuell