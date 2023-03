DIE NDC PARTNERSHIP UNTERSTÜTZT LÄNDER DABEI, IHRE MÖGLICHKEITEN DES NEXUS VON WASSER-KLIMA ZU NUTZEN

Weitere Suchergebnisse zu "Nexus":

New York, 24. März 2023 (ots/PRNewswire) -Während die Staats- und Regierungschefs der Welt heute in New York zur Wasserkonferenz der Vereinten Nationen 2023 zusammenkommen, (https://sdgs.un.org/conferences/water2023) verstärkt die NDC Partnership die Unterstützung (https://ndcpartnership.org/news/ndc-partnership-supports-countries-leverage-opportunities-across-water-climate-nexus%C2%A0) der Länder, die Wasser in den Mittelpunkt der nationalen Wirtschaftspolitik und der internationalen Entscheidungsfindung stellen.„Wasser wird immer mehr zu einem Stolperstein für die Erreichung der Nachhaltigkeitsziele", sagt die niederländische Ministerin für Außenhandel und Entwicklungszusammenarbeit, Liesje Schreinemacher. „Unser Ziel ist es, Wasser zur treibenden Kraft für unsere Ambitionen in Bezug auf Klima, Vielfalt, Gerechtigkeit und Wohlstand zu machen. Dazu müssen wir unsere Ressourcen lokal und global organisieren. Das bedeutet, unseren Ansatz auf zwei Arten grundsätzlich zu verändern. Erstens müssen wir den Schwerpunkt der Wasser-Governance ändern und einen Wasser-Nexus-Ansatz anwenden. Zweitens müssen wir den Wert von Wasser in Bezug auf seine wirtschaftliche Bedeutung und seine weitreichenden Vorteile für das Ökosystem anerkennen. Die Klimaverpflichtungen der Länder, die sogenannten Nationally Determined Contributions (NDCs), sind für den Erfolg dieses Ansatzes entscheidend."Wir müssen dem Aufruf zum Handeln der Global Commission on the Economics of Water (https://watercommission.org/) nachkommen, die besagt, dass „die Welt beim Klima und bei der Entwicklung zum Scheitern verurteilt ist, wenn sie beim Wasser versagt." Die Unterstützung von Maßnahmen zur Anpassung an das Wasserklima und zur Eindämmung des Klimawandels ist ein Weg zur Umsetzung der Entwicklungs-, Klima- und Biodiversitätsziele. Die NDC Partnership unterstützt Länder bei der Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen, bei der Verringerung ihrer Klimaanfälligkeit gegenüber Wasser und bei der Erhöhung öffentlicher und privater Investitionen in Wasser-Nexus-Möglichkeiten. Zurzeit priorisieren 90 % der NDCs der Länder Anpassungsmaßnahmen im Wasserbereich und beinahe alle nationalen Anpassungspläne (NAP) berücksichtigen den Wasserbereich und die Abwasserversorgung als vorrangigen Sektor (UNEP 2022 (https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/41138)). Die Verzögerungen bei der Umsetzung und die unzureichende Finanzierung führen jedoch dazu, dass diese Ziele nicht erreicht werden.Aufbauend auf der Dynamik der Konferenz wird die NDC Partnership mit der anfänglichen finanziellen Unterstützung der Niederlande in Höhe von 5 Millionen EUR den Ländern technische Unterstützung bieten, um die Integration von Wasser bei der Formulierung, Aktualisierung, Finanzierung und Umsetzung ihrer NDCs zu verbessern. Insbesondere wird die NDC Partnership den Ländern Leitlinien für Möglichkeiten zur Stärkung der NDC-Umsetzung durch einen Wasser-Klima-Nexus-Ansatz bieten.„Mit der anfänglichen Unterstützung der Niederlande wird die NDC Partnership Ländern dabei helfen, die Möglichkeiten im gesamten Wasser-Nexus zu nutzen. Wir begrüßen die Kreativität unserer Partner wie dem IFAD bei der Erforschung, wie wir in Bezug auf dieses Problem effektiv zusammenarbeiten können, und bitten alle, die an der Partnerschaft beteiligt sind, in ähnlicher Weise dazu beizutragen, Wasser in den Mittelpunkt der wirtschaftspolitischen Entscheidungsfindung zu stellen", sagt Ministerin Schreinemacher.Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1687000/NDC_Partnership_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-ndc-partnership-unterstutzt-lander-dabei-ihre-moglichkeiten-des-nexus-von-wasser-klima-zu-nutzen-301780974.htmlPressekontakt:Caitlin Pinkard,caitlin.pinkard@ndcpartnership.org,+1 (443) 786-4441Original-Content von: NDC Partnership, übermittelt durch news aktuell