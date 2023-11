NC Holdings, ist immer für eine Überraschung gut!

Die Analyse der Stimmung und des Buzz: In den letzten Monaten gab es keine signifikante Veränderung der Anlegerstimmung bezüglich der Nc-Aktie. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Technische Analyse: Der Durchschnittskurs der Nc-Aktie in den letzten 200 Handelstagen lag bei 1923,56 JPY. Der Schlusskurs des letzten Handelstages lag bei 1896 JPY, was einem Unterschied von -1,43 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1701,02 JPY, was 11,46 Prozent über dem letzten Schlusskurs liegt. Dadurch erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis.

Anleger: Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln neutrale Einschätzungen und Stimmungen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Relative Strength Index (RSI): Der RSI der Nc-Aktie liegt bei 27,06, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 34,12 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut".

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass die Nc-Aktie aktuell mit einer "Neutral"-Bewertung angemessen bewertet ist, basierend auf der Stimmung der Anleger und der technischen Analyse.