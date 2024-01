NC Holdings Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt. Der RSI der Nc beträgt derzeit 13,71, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird und daher ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Nc derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 verläuft bei 1902,51 JPY, während der Kurs der Aktie bei 1890 JPY liegt, was einer Abweichung von -0,66 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage beträgt 1777,78 JPY, was einer Abweichung von +6,31 Prozent entspricht und daher als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt wird die Nc in dieser Kategorie als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz um die Aktie Nc werden ebenfalls analysiert. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Beitragsanzahl zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Nc blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Nc bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. Die Aktie von Nc wurde in den sozialen Medien diskutiert, jedoch ohne besonders positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Nc beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie Nc.