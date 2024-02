NC Holdings Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Aktie von Nc wurde in den letzten beiden Wochen von den vorwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die diskutierten Themen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Deshalb wurde die Stimmung der Anleger insgesamt als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine Einstufung als "Schlecht" für die Nc-Aktie. Der GD200 liegt bei 1867,3 JPY, während der Aktienkurs (1509 JPY) um -19,19 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage zeigt mit 1695,46 JPY eine Abweichung von -11 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird zur Einschätzung verwendet, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim 7-Tage-RSI beträgt der Wert 51,41 Punkte, was auf eine neutrale Einstufung der Aktie hinweist. Beim 25-Tage-RSI hingegen wird die Aktie als überkauft bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz zeigt sich eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Anzahl der Beiträge und Diskussionen über die Aktie Nc. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung der Nc-Aktie sowohl in Bezug auf die Anleger-Stimmung als auch in der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.