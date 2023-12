NC Holdings Aktie: Bitte unbedingt die Zahlen anschauen!

In den letzten Wochen gab es bei Nc keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien hat keine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen gezeigt, daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, hat keine signifikanten Unterschiede gezeigt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Nc bei 1697 JPY derzeit -4,2 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -11,35 Prozent beträgt. Somit wird Nc für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 von Nc liegt bei 88,38 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkaufte noch überverkaufte Signale und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Nc-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In den sozialen Medien sowie in den neuesten Nachrichten zeigen sich die Marktteilnehmer und die allgemeine Stimmung gegenüber Nc als neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Nc daher eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt wird Nc von der Redaktion für die Anlegerstimmung mit einem "Neutral"-Rating bewertet.