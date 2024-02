NC Holdings Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die technische Analyse der Nc-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag mit 1568 JPY 16,2 Prozent unter dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 1871,13 JPY liegt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 1717,84 JPY weist mit einem letzten Schlusskurs eine Abweichung von -8,72 Prozent auf. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt derzeit 38,19 und zeigt somit an, dass die Nc-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich jedoch ein Wert von 73, was auf eine überkaufte Position hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen hauptsächlich neutrale Themen rund um die Nc-Aktie diskutiert wurden. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine durchschnittliche Aktivität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.