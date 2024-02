NCXX Aktie: Kommt jetzt der Hammer?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell wird der RSI für Ncxx mit einem Wert von 85,71 als überkauft eingestuft, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Bezieht man die relative Bewegung auf 25 Tage (RSI25), ergibt sich ein Wert von 57, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Ncxx in den Diskussionsforen und sozialen Medien wird als insgesamt neutral betrachtet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen herausgestellt, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Aus Sicht der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 152,45 JPY für die Ncxx-Aktie, während der letzte Schlusskurs bei 130 JPY lag, was zu einer negativen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 135,94 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Ncxx eine mittlere Aktivität gemessen und die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Gesamtbewertung des langfristigen Stimmungsbildes als "Neutral" führt.