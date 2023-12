NCXX Aktie: Knallt es bald?

In den letzten Wochen konnte bei Ncxx keine signifikante Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussion der Marktteilnehmer gab es auffällige Tendenzen hin zu positiven oder negativen Themen. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet.

Die Diskussion über Ncxx in den sozialen Medien hat sich in den letzten Tagen hauptsächlich um negative Themen gedreht, ohne positive Diskussionen zu verzeichnen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren überwiegend negativ. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse wird Ncxx daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung gegeben.

In Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

Die technische Analyse zeigt, dass Ncxx derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 100 überkauft ist. Auch bei einer Ausweitung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 80, was darauf hinweist, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Einstufung des RSI daher als "Schlecht" bewertet.

Schließlich wird die Aktie auf Basis der charttechnischen Entwicklung und des gleitenden Durchschnitts als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ncxx-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 158,28 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 140 JPY liegt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine Abweichung von -6,68 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Zusammenfassend erhält Ncxx daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für die technische Analyse.