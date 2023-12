NCXX Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Die Ncxx-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 157,89 JPY verzeichnet, was gegenüber dem letzten Schlusskurs von 140 JPY einem Abweichung von -11,33 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 148,62 JPY unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -5,8 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Ncxx-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ncxx liegt bei 75, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 72 und wird ebenfalls als überkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und Buzz zeigt die Untersuchung, dass die Aktie von Ncxx eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ncxx weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Ncxx bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien bezüglich Ncxx ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Demnach ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.