NCXX Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die technische Analyse der Ncxx-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt der Schlusskurse der letzten 200 Handelstage bei 152,45 JPY lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 130 JPY, was einem Unterschied von -14,73 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird analysiert und beträgt aktuell 135,94 JPY, was einem Unterschied von -4,37 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Auf Basis dieser kurzfristigen Analyse erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, wodurch sich insgesamt für die einfache Charttechnik ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung ergibt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Ncxx ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen beeinflussen die Einschätzungen für Aktien. Im Fall von Ncxx wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Der aktuelle Wert des RSI für Ncxx liegt bei 85,71, was auf eine Überkauftheit hinweist und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 57, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".