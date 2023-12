NCXX Aktie: Finger Weg!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung auf den sozialen Plattformen eingeschätzt werden. Unsere Analysten haben die Kommentare zu Ncxx auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die Stimmung neutral war. Zudem haben die Nutzer in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen rund um Ncxx diskutiert. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der durchschnittliche Schlusskurs der Ncxx-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 156,96 JPY. Der aktuelle Schlusskurs von 127 JPY weicht somit um -19,09 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (145,84 JPY) weist mit einem letzten Schlusskurs darunter einen Abweichung von -12,92 Prozent auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Ncxx-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Ncxx beträgt aktuell 100 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI von 85,71 zeigt, dass Ncxx überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Ncxx keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Das Stimmungsbild bleibt neutral, da keine Auffälligkeiten in Bezug auf besonders positive oder negative Themen auf den sozialen Medien zu erkennen waren. Auch die Stärke der Diskussion, gemessen an der Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt keine signifikanten Unterschiede und wird daher ebenfalls neutral bewertet.

Zusammenfassend erhält Ncxx für diese Analysestufe ein "Neutral"-Rating.