NCS Multistage Holdings Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Ncs Multistage liegt bei 50,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, liegt bei 29,88 und wird daher als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Ncs Multistage zeigen insgesamt positive Meinungen in den letzten beiden Wochen. Die meisten Kommentare beziehen sich jedoch auf neutrale Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Ncs Multistage mit 17,18 USD derzeit um +18,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was als kurzfristig "Gut" eingestuft wird. Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch -1,04 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Insgesamt erhält die Ncs Multistage-Aktie ein "Neutral"-Rating basierend auf den verschiedenen Analysemethoden.