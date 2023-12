NCR Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Weitere Suchergebnisse zu "NCR":

Derzeit hat die Aktie von Ncr Voyix ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,85, was 55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 61 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Von den Analysten liegen für Ncr Voyix in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen vor, was im Durchschnitt zu einem positiven Rating führt. Insgesamt wird die Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 26,33 USD, was einem Potenzial von 54,18 Prozent entspricht. Daher erhalten Anleger eine "Gut"-Empfehlung für diese Aktie.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Ncr Voyix eine Performance von -0,58 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche eine Underperformance von -6,84 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite mit -6,81 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Ncr Voyix zeigen eine durchschnittliche Aktivität und eine positive Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Punkt als "Gut" eingestuft.