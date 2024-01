NCR Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Aktie der Ncr Voyix wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit 2 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen bewertet. Dies ergibt eine langfristige Einstufung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Ncr Voyix, und das Kursziel liegt im Durchschnitt bei 26,33 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 62,95 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Bewertung von Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Ncr Voyix in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen bei den Diskussionen angesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Ncr Voyix deuten auf eine unterdurchschnittliche Aktivität und kaum identifizierbare Änderungen hin. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Schlecht" hinsichtlich des Sentiments und Buzz.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Ncr Voyix mit +1,38 Prozent Entfernung vom GD200 als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hin. Somit wird der Kurs der Ncr Voyix-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

