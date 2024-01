NCC AB Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Ncc-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 108,96 SEK aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 126 SEK liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +15,64 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 116,36 SEK über dem letzten Schlusskurs (+8,28 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen bei Ncc eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung von Beiträgen in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu negativen Themen aufweisen. Daher erhält Ncc in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung. Die Anzahl der Beiträge zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt ergibt sich für diese Stufe daher ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ncc liegt bei 15,79, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und entsprechend eine "Gut"-Bewertung erzeugt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 40, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral" zugeordnet bekommt. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für die Anleger-Stimmung insgesamt.