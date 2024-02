NCC AB Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit zu analysieren und ist ein guter Indikator für überkaufte oder unterverkaufte Titel. Für die Ncc-Aktie zeigt der RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 65, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen und auch hier erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der Wert bei 41,67 liegt. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für Ncc basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment war die Stimmung in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen neutral. Es gab drei Tage mit positiven und keinen negativen Diskussionen. An insgesamt fünf Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Ncc. Insgesamt wird die Aktie daher mit "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Ncc-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 113,68 SEK liegt, während der letzte Schlusskurs bei 132 SEK liegt, was einer Differenz von +16,12 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (123,59 SEK) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+6,8 Prozent), was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie über einen längeren Zeitraum hinweg nur wenig Aktivität verzeichnete, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Entwicklung, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich also für die Ncc-Aktie eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem RSI, dem Anleger-Sentiment, der technischen Analyse und dem langfristigen Stimmungsbild.