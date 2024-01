NCC Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse der Ncc-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 105,99 GBP lag, während der aktuelle Kurs bei 124,8 GBP liegt, was einer Abweichung von +17,75 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 115,34 GBP liegt mit einer Abweichung von +8,2 Prozent über dem aktuellen Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese bezogen auf das aktuelle Kursniveau 4,06 Prozent, was 8,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 12,98 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Ncc-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analysten haben dem Titel in den letzten 12 Monaten einmal die Einschätzung "Gut", einmal "Neutral" und keinmal "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Auch die Erwartung einer Entwicklung von 20,19 Prozent und ein mittleres Kursziel bei 150 GBP führen zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung durch institutionelle Analysten.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Ncc-Aktie in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -45,96 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -5,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -40,56 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor zeigt sich eine Unterperformance, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.