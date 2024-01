NCAB Aktie: Was passiert jetzt?

Die Ncab-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses von 66,18 SEK aufgewiesen, während der aktuelle Kurs bei 66,5 SEK liegt. Dies führt zu einer Abweichung von +0,48 Prozent und einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 63,68 SEK eine Abweichung von +4,43 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Ncab in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen in den vergangenen Tagen im Mittelpunkt, was zu einer Einschätzung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Diskussionintensität in den sozialen Medien wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, und die Rate der Stimmungsänderung weist eine Veränderung zum Negativen auf. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ncab-Aktie beträgt aktuell 69, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Ebenso erhält die Aktie für den RSI der letzten 25 Handelstage mit einem Wert von 48,5 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Ncab damit ein "Neutral"-Rating.