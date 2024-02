NCAB Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Ncab-Aktie ist positiv, wie aus der Analyse von Kommentaren auf sozialen Plattformen hervorgeht. Auch in den Diskussionen der letzten ein bis zwei Tage wurden vor allem positive Themen über das Unternehmen behandelt. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse weicht der letzte Schlusskurs der Ncab-Aktie um +8,52 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ab. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +5,92 Prozent über dem letzten Schlusskurs. Somit erhält die Ncab-Aktie ein "Gut"-Rating in der einfachen Charttechnik.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating, da es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Allerdings wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr als üblich behandelt und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Ncab-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einem "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt führt.