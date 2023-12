Die NBT-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Nbt-Aktie wird derzeit auf der Grundlage der technischen Analyse bewertet. Der aktuelle Kurs beträgt 43,38 USD, was einem positiven Signal von +25,67 Prozent Entfernung vom GD200 (34,52 USD) entspricht. Auch in Bezug auf den GD50, der bei 36,46 USD liegt, wird ein positives Signal von +18,98 Prozent festgestellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung des Sentiments und des Buzz zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger während des letzten Monats zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Auch die Diskussionsintensität war geringer als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse ergibt sich eine Rendite von -5 Prozent im vergangenen Jahr, was 15,71 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Handelsbanken" beträgt 0,87 Prozent, und Nbt liegt aktuell 5,87 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Nbt diskutiert, was zu einer überwiegend positiven Einschätzung führt. Daher erhält die Nbt-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.