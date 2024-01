NBT Aktie: Was für ein Erfolg!

Die Nbt-Aktie wird derzeit aufgrund verschiedener Kriterien bewertet. Im Bereich der Dividende liegt sie mit einer Ausschüttungsquote von 4,03 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138,81 %. Dies führt zu einer Bewertung als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage ergibt einen Schlusskurs von 34,73 USD, während der letzte Schlusskurs bei 40,5 USD lag, was einer Steigerung von 16,61 % entspricht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 37,79 USD schneidet die Nbt-Aktie mit einem Schlusskurs von 40,5 USD gut ab. Insgesamt wird die Aktie daher charttechnisch als "Gut" bewertet.

Beim Vergleich der Aktienkurse im Finanzsektor zeigt sich jedoch ein Rückstand von 5 % gegenüber der durchschnittlichen Jahresperformance. Im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Nbt bei 12, während der Branchendurchschnitt bei 15,58 liegt. Dies führt zu einer Unterbewertung und einer "Gut"-Bewertung aus fundamentalen Kriterien.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild der Nbt-Aktie, wobei sie in der Dividende und der Jahresperformance hinter dem Branchendurchschnitt liegt, aber in der technischen und fundamentalen Analyse gute Bewertungen erhält.