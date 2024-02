NBT Aktie: Jetzt ist alles möglich

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der Nbt-RSI liegt bei 31,41, was ihn als "Neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 63,15, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Die Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was erneut zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Mit einer Dividendenrendite von 4,03 Prozent liegt die Nbt-Aktie 134,99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Handelsbanken" ist die durchschnittliche Dividendenrendite 139. Daher wird die Aktie als ein unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In der technischen Analyse ergibt sich ein "Neutral"-Signal, da der aktuelle Kurs der Nbt bei 35,63 USD liegt, was eine Entfernung von +1,11 Prozent vom GD200 (35,24 USD) darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt einen Kurs von 38,73 USD, was zu einem "Schlecht"-Signal führt, da der Abstand -8 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Nbt-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.