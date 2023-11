NAVSTONE Aktie: Gigantischer Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Leonteq":

Die Meinung der Anleger zu Navstone bleibt neutral, wie aus den Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien in den letzten zwei Wochen hervorgeht. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Navstone ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,9 auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 45,13 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf fundamentalen Grundlagen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Navstone-Aktie. Sowohl der RSI7 (für sieben Tage) als auch der RSI25 (für 25 Tage) weisen auf eine "Neutral"-Einstufung hin.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Navstone-Aktie derzeit bei 1,57 EUR, während der Aktienkurs selbst bei 1,75 EUR liegt, was einem Abstand von +11,46 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung. Ebenso zeigt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 1,32 EUR, was einer Differenz von +32,58 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt lautet das Gesamtfazit auf Basis der technischen Analyse daher "Gut".