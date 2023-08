NASDAQ-Aktien: Nvidia - Kursziel von 35% angestrebt!

Weitere Suchergebnisse zu "Nasdaq":

Nvidia ist mit einem beeindruckenden Auftakt in die neue Börsenwoche gestartet. Mit einem Plus von nahezu 1,60% setzten die US-Amerikaner ein positives Zeichen für Investoren – insbesondere nachdem der Markt am vorangegangenen Donnerstagabend und Freitag recht volatil war. Die Analystenschätzungen liegen nun wieder erheblich über dem aktuellen Kursniveau, wodurch es spannend bleibt.

Nvidia: Beeindruckende Ergebnisse

In der vergangenen Woche präsentierte Nvidia Quartalszahlen, die selbst den optimistischsten Prognosen weit voraus waren. Besonders hervorzuheben ist dabei der erzielte Umsatzrekord, welcher alle Erwartungen deutlich übertroffen hat. Obwohl Nvidia eine Umsatzprognose von 11 Milliarden Dollar ausgegeben hatte – bereits damals höher als alle Analystenprognosen (Durchschnitt: 7,20 Milliarden Dollar) – konnte das...