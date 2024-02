N4 Pharma Aktie: Abwarten

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell steht die Aktie von N4 Pharma im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei gab es weder besonders positive noch negative Ausschläge, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität in den vergangenen Tagen ergibt kein bedeutendes Muster in der Stimmungslage der Anleger, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen lag im letzten Monat im Durchschnitt, sodass auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In fundamentalen Gesichtspunkten ist die N4 Pharma-Aktie derzeit unterbewertet, da das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 18 beträgt, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Arzneimittel" im Durchschnitt ein KGV von 320 haben. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich jedoch, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der N4 Pharma-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 1,25 GBP liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,775 GBP liegt, was einer Abweichung von -38 Prozent entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Zusammenfassend ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Einschätzung aus fundamentalen Gesichtspunkten, jedoch ein "Schlecht"-Rating aus charttechnischer Sicht für die N4 Pharma-Aktie.