Ondine Biomedical Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

In den vergangenen zwölf Monaten haben 1 Analysten ihre Bewertung für die Ondine Biomedical-Aktie abgegeben. Dabei wurde die Aktie in allen Bewertungen als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Seiten der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel, das im Rahmen der Bewertungen festgelegt wurde, beträgt 60 GBP. Dies impliziert ein Aufwärtspotential von 548,65 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 9,25 GBP. Aufgrund dieser Analyse ergibt sich somit eine "Gut"-Empfehlung für die Ondine Biomedical-Aktie.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Ondine Biomedical als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 33,33, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25 liegt bei 45,45, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Ondine Biomedical bei 9,25 GBP liegt, was einer Entfernung von -28,02 Prozent vom GD200 (12,85 GBP) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 9,52 GBP, was einer Abweichung von -2,84 Prozent entspricht und somit zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Ondine Biomedical-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Ondine Biomedical in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Auf Basis dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Somit erhält Ondine Biomedical insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.