N1 Holdings Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmung unter den Anlegern rund um die N-Aktie hat in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv ausgesehen. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer in die positive Richtung, was dazu geführt hat, dass die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Insgesamt bekommt die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der N-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit "Neutral" eingestuft, da der RSI-Wert bei 62,5 liegt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Rating für N basierend auf dem RSI.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der N-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 AUD deutlich darunter liegt. Dadurch wird die Aktie auf dieser Basis als "Schlecht" bewertet. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem Durchschnitt liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über N. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Intensität der Beiträge, die darauf hindeutet, dass das Unternehmen momentan weder viel noch wenig im Fokus der Anleger steht.

Insgesamt ergibt sich daher für die N-Aktie ein "Neutral"-Rating auf Basis des Anleger-Sentiments, des RSI und der technischen Analyse.