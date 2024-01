N1 Holdings Aktie: Wann tut sich was?

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt folgendes Bild: In den letzten 30 Tagen gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger, daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Schlusskurs der N-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei durchschnittlich 0,18 AUD lag. Am letzten Handelstag betrug der Schlusskurs ebenfalls 0,18 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen keine signifikanten Abweichungen auf und führen zu einer insgesamt neutralen Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) für die N-Aktie zeigt einen Wert von 50 an, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und wird daher ebenfalls als neutral eingestuft.

Schließlich wurden auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen analysiert. Die Kommentare und Befunde waren überwiegend neutral, und auch die Themen, die in den sozialen Medien diskutiert wurden, waren vorwiegend neutral. Somit erhält die Aktie auch in dieser Betrachtung die Einstufung "Neutral".

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die N-Aktie in Bezug auf Sentiment und technische Analyse sowie die Stimmung der Anleger insgesamt als "Neutral" eingestuft werden muss.