N1 Holdings Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Er zeigt, ob ein Wert überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die N-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 25-Tage-RSI bei 62,5, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für N.

Bei der technischen Analyse betrachten wir den gleitenden Durchschnitt der letzten 50- und 200-Tage. Der 200-Tage-Durchschnitt für die N-Aktie beträgt 0,18 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,17 AUD liegt, was einer Abweichung von -5,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 0,17 AUD, was nahe dem letzten Schlusskurs ist und daher zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe wird N auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden zuletzt ausschließlich positive Meinungen zur N-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Ebenso wurde nicht bedeutend mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die N-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.