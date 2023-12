N1 Holdings Aktie: Anleger aufgepasst!

Das Internet hat die Kraft, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Abhängig von der Intensität der Diskussion, also der Anzahl der Beiträge in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen, ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei N wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Analysten haben neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten auch die weichen Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen betrachtet. Die Kommentare und Befunde zu N waren neutral, und auch die Nutzer haben in den vergangenen Tagen vor allem neutrale Themen aufgegriffen. Daher erhält die Aktie für diese Betrachtung die Einstufung "Neutral". Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass N hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft werden muss.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von N mit 0,18 AUD inzwischen 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Neutral", da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für N wird der RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 50 Punkten, was darauf hindeutet, dass N weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte, wodurch auch hier die Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Zusammen ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für das N-Wertpapier in diesem Abschnitt.