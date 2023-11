Mytilineos Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis für Mytilineos. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 16,31 Punkte, was darauf hinweist, dass Mytilineos momentan überverkauft ist und daher als "Gut" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Bereich der technischen Analyse betrachten wir trendfolgende Indikatoren, die anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator. Im Falle von Mytilineos beträgt der 200-Tage-Durchschnitt 31,47 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 36,34 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachten wir den 50-Tage-Durchschnitt, so liegt dieser bei 34,97 EUR, was nahe dem letzten Schlusskurs (+3,92 Prozent) liegt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Mytilineos auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf Mytilineos wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. In Bezug auf Mytilineos haben wir langfristig eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen. Daher ergibt sich für das langfristige Stimmungsbild das Gesamtergebnis "Schlecht".