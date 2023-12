Mytilineos Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator, um die Stimmung rund um eine Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Mytilineos diskutiert, wobei überwiegend positive Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen positiv mit Themen rund um Mytilineos beschäftigt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zudem wurde das Unternehmen in den Diskussionen mehr beachtet als üblich, was zu einer steigenden Aufmerksamkeit der Anleger führte und ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mytilineos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 32,65 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 36,66 EUR liegt. Dieser Unterschied von +12,28 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (35,93 EUR) liegt der letzte Schlusskurs mit +2,03 Prozent Unterschied in ähnlicher Höhe, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Summe erhält die Mytilineos-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Mytilineos-Aktie liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (40,84) führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Mytilineos.