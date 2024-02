Mytilineos Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Anleger-Sentiment und der Buzz rund um Mytilineos wurden in den letzten Monaten intensiv diskutiert. Die Aktie zeigte eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung deutet auf eine positive Veränderung hin, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment für Mytilineos ist insgesamt positiv. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mytilineos zeigt einen Wert von 98,21, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine neutrale Einschätzung hin, was die Gesamtbewertung ebenfalls auf "Schlecht" setzt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt eine positive Bewertung für Mytilineos. Der GD200 verläuft bei 34,73 EUR, während der Kurs der Aktie bei 37,02 EUR liegt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Der GD50 liegt bei 37,53 EUR, was einer Abweichung von -1,36 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für Mytilineos.