Mystery-Boxen von VIMworld: Belohnungen, begehrte Gefährten und sagenhafte Preise

Las Vegas (ots/PRNewswire) -VIMworld hat die große Eröffnung seines neuen Shops in der BNB Smart Chain mit der Veröffentlichung seiner Winterkollektion 2022 und einem sensationellen Preisnachlass von 50 % auf den Einzelhandelspreis gefeiert. Die Winterkollektion 2022 umfasst drei verschiedene Boxen mit den Namen „Joy", „Ho Ho Ho" und „Together", wobei Together die seltenste ist und an die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 erinnern soll.Wer jetzt eine Box kauft, wartet gespannt auf die Veröffentlichung zu Weihnachten – dann können die Boxen geöffnet werden. An besagtem Tag werden die Boxen für ein VIMworld-EGG („Electronically Gifted Goodie") mit einer von sechs verschiedenen Raritäten geöffnet. Die glücklichen Besitzer können sich dann über ein „legendäres" oder „göttliches" EGG freuen, das die besten Chancen bietet, einen hochrangigen Gefährten zu enthalten. Wer jedoch ein „gewöhnliches", „feines", „seltenes" oder „episches" EGG findet, hat immer noch die Chance, äußerst wertvolle und besonders seltene Gegenstände zu finden.Bei selteneren Boxen ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie seltenere EGGs enthalten. Bei diesen ist die Chance größer, dass sie hochgradig limitierte und wertvolle Gefährten hervorbringen, die wöchentliche Token-Belohnungen oder Plattform-Vergünstigungen, Booster und Verbesserungen in Spielen bieten können. Einige Gefährten bieten auch Zugang zu realen Ereignissen und Preisen wie Tickets für die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026.Um eine Box zu kaufen, gehen Sie zum Store auf www.VIMworld.com und genehmigen eine Kauftransaktion über Ihre Wallet-App für die gewünschte Box oder das gewünschte Paket. Dieser Verkaufsstart der Boxen ist die beste Gelegenheit, einige der begehrtesten und interessantesten Gefährten zum niedrigsten Preis des Jahres zu erwerben. Neue Boxen-Kollektionen und andere Produkte werden demnächst im neuen Store zum Verkauf angeboten.Informationen zu VIMworldVIMworld ist ein umfangreiches Metaversum für Non-Fungible Token (NFT) auf der BSC-Blockchain, das Nutzern einen Raum zur Entfaltung und Unternehmern eine Plattform zum Aufbau und zur Weiterentwicklung bietet. Das Herzstück von VIMworld sind VIMs, SmartNFTs, die Mehrwert durch Nutzen schaffen. Darüber hinaus erlauben wir den beliebten NFT-Serien von BSC, Teil unseres Ökosystems zu werden. VIMworld bietet unbegrenzten Spielraum für Wachstum – die einzige Grenze ist Ihre Fantasie.VIMworld kann unter VIMworld.com aufgerufen werden. Um sich anzumelden, laden Sie unser speziell entwickeltes Krypto- und NFT-Wallet, Nufinetes, herunter. Diese umfassende Multi-Chain-Wallet kann mit mehreren beliebten Blockchains verwendet werden und ermöglicht es den Nutzern, mit dApps zu interagieren, NFT-Sammlungen einzusehen und Token in einer sicheren, unkomplizierten Umgebung zu speichern. Holen Sie sich das Nufinetes-Wallet von nufinetes.com – kompatibel mit Ihrem Betriebssystem, Gerät oder einem Webbrowser Ihrer Wahl.Twitter — Instagram — Website — DiscordFoto – https://mma.prnewswire.com/media/1973157/VIMworld_Store_Opening_Box.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3743356-1&h=749471607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3743356-1%26h%3D3677989287%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1973157%252FVIMworld_Store_Opening_Box.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1973157%252FVIMworld_Store_Opening_Box.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1973157%2FVIMworld_Store_Opening_Box.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1229828/VIMworld_New_Logo_V1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3743356-1&h=2984986094&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3743356-1%26h%3D1965994714%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1229828%252FVIMworld_New_Logo_V1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1229828%252FVIMworld_New_Logo_V1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1229828%2FVIMworld_New_Logo_V1.jpg)View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/mystery-boxen-von-vimworld-belohnungen-begehrte-gefahrten-und-sagenhafte-preise-301709218.htmlPressekontakt:media@vimworld.comOriginal-Content von: VIMworld, übermittelt durch news aktuell