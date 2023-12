Mystate Aktie: Geht es jetzt los?

Der Relative Strength Index (RSI) der Mystate-Aktie liegt derzeit bei 50, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass der Wert weder überkauft noch überverkauft ist. Die RSI25, die den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 45, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Anleger in sozialen Medien bewerteten Mystate in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Dies spiegelt sich auch in den Diskussionen und Kommentaren wider, weshalb die Anleger-Stimmung insgesamt als schlecht eingestuft wird.

Die charttechnische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mystate-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,27 AUD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 3,06 AUD deutlich darunter liegt, wird die Aktie auch auf dieser Basis als schlecht bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine neutrale Bewertung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen bei Mystate eine erhöhte Aktivität und eine positive Veränderung auf, was auf eine insgesamt positive Stimmung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Bewertung für Mystate basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse und dem Sentiment und Buzz.