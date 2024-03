Myriad Genetics Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für einen Zeitraum von 7 (oder 25) Tagen wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf eine Skala von 0 bis 100 normiert. Der RSI von Myriad Genetics liegt bei 69,53, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beträgt 52,28, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Biotechnologie) ist Myriad Genetics aus fundamentaler Sicht überbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 310,94, was einem Abstand von 131 Prozent zum Branchen-KGV von 134,6 entspricht. Daher ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Gesundheitspflege" liegt Myriad Genetics mit einer Rendite von 12,32 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von -2,14 Prozent in der "Biotechnologie"-Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Analysten haben Myriad Genetics in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 3 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Derzeit liegen keine aktuellen Analystenupdates vor und das mittlere Kursziel für die Myriad Genetics-Aktie liegt bei 24,4 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 14,45 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich somit die Einschätzung "Gut" basierend auf den Bewertungen der Analysten.