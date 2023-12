Myriad Genetics Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen im Verhältnis zueinander gesetzt werden. Myriad Genetics wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 62,72 Punkten, was auf ein neutrales Rating hindeutet. Auch der RSI25 zeigt mit einem Wert von 39,08 eine neutrale Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Myriad Genetics. Das Stimmungsbarometer zeigt somit einen negativen Trend, weshalb die Aktie eine schlechte Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie liegt im normalen Bereich, was zu einer neutralen Bewertung führt und insgesamt zu einem schlechten Rating für die Aktie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Myriad Genetics aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,49% bei einer Rendite von 0%. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysteneinschätzungen für Myriad Genetics zeigen überwiegend positive Bewertungen. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie 4-mal als gut, 3-mal als neutral und keinmal als schlecht bewertet, was langfristig zu einem guten Rating führt. Die jüngsten Analysen ergeben ebenfalls überwiegend gute Bewertungen, und die Analysten erwarten eine Kursentwicklung von 25,33%, was zu einer insgesamt guten Bewertung durch institutionelle Analysten führt.