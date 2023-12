Myriad Genetics Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Kommunikation im Netz sowie die Analysteneinschätzung und fundamentale Kriterien zeigen gemischte Signale für die Aktie von Myriad Genetics. In Bezug auf die Diskussionsintensität im Netz zeigt sich wenig Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Stimmungsänderung bleibt ebenfalls gering und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Schlecht"-Wert für das Unternehmen.

Die Analysten hingegen bewerten die Aktie im Durchschnitt als "Gut" mit 4 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Auch die jüngsten Analysen führen zu einem Gesamturteil von "Gut", basierend auf einem durchschnittlichen Kursziel von 24,71 USD, was auf eine mögliche Steigerung um 21,33 Prozent hindeutet.

Fundamental betrachtet liegt das KGV von Myriad Genetics mit 310,94 über dem Branchendurchschnitt von 199 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Performance der Aktie zeigt sich eine Underperformance von -0,84 Prozent im Branchenvergleich, während die Rendite im Sektorvergleich eine Überperformance von 6,25 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Aktie von Myriad Genetics, wobei die Meinungen der Analysten und die fundamentale Bewertung positiver ausfallen als die Kommunikation im Netz. Anleger sollten diese verschiedenen Faktoren bei ihrer Entscheidung berücksichtigen.