Myriad Genetics Aktie: Reine Nervensache!

Die Stimmung unter den Anlegern von Myriad Genetics ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "gut" bewertet wird. Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert, was ebenfalls zu einem "neutral"-Rating führt.

Bei der Bewertung des Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt sich, dass Myriad Genetics aktuell als überkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 88,37 Punkte, während der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft ist. Dadurch erhält die Aktie insgesamt ein "schlecht"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Myriad Genetics aktuell bei 310,94 liegt, was 196 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 104 liegt. Aus diesem Grund wird die Aktie als überbewertet eingestuft und erhält daher eine "schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.