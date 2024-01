Myriad Genetics Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Myriad Genetics: Anleger-Stimmung und Analysteneinschätzungen

In den letzten zwei Wochen wurde Myriad Genetics von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Redaktion hat die verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen ausgewertet und festgestellt, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die langfristige Meinung von Analysten wird erwartet, dass die Myriad Genetics-Aktie die Einschätzung "Gut" erhalten wird. Die Bewertungen der Analysten zeigen, dass 4 Gut, 3 Neutral und 0 Schlecht sind. Auf kurzfristiger Basis wird die Aktie als "Gut" bewertet, basierend auf den vorliegenden Studien des vergangenen Monats. Das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie wird bei 24,71 USD angesiedelt, was eine potenzielle Performance von 36,24 Prozent bedeuten würde.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der "Biotechnologie"-Branche hat Myriad Genetics in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,15 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Outperformance von +1 Prozent im Branchenvergleich. Jedoch lag die Rendite des Unternehmens um 3,79 Prozent unter dem Durchschnittswert des "Gesundheitspflege"-Sektors, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Myriad Genetics-Aktie ein neutraler Titel ist. Der RSI7 liegt bei 79,93, was auf eine "Schlecht"-Empfehlung hinweist, während der RSI25 bei 54,31 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Anleger-Stimmung, der Analysten und des Branchenvergleichs gemischte Ergebnisse, die auf eine neutrale bis positive Einschätzung der Myriad Genetics-Aktie hindeuten.