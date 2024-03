Myriad Genetics Aktie: Alles andere als uninteressant …

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Myriad Genetics in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In Bezug auf Myriad Genetics wurde in letzter Zeit deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dadurch erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien kann einen Einfluss auf Aktienkurse haben, und unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut".

Auf langfristiger Basis wird die Aktie von Myriad Genetics von Analysten als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 3 als gut, 2 als neutral und 0 als schlecht bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 24,4 USD, was einer Erwartung von 11,01 Prozent entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zum Aktienkurs bei Myriad Genetics derzeit 0, was einer negativen Differenz von -2,7 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Biotechnologie" entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik von Myriad Genetics als "Schlecht".