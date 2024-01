Myomo Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Ericsson B":

Myomo wurde in den letzten zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet, wie unsere Redaktion aus der Analyse verschiedener Kommentare und Beiträge festgestellt hat. Zudem waren in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert im Gespräch. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und liegt für Myomo bei 53,62. Dies deutet auf eine neutrale Situation hin, weder überkauft noch -verkauft. Auch der RSI25, der den Zeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 37 in einem neutralen Bereich. Somit erhält Myomo in dieser Kategorie die Bewertung "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat wurde festgestellt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfuhr und aus dem Fokus der Anleger gerückt ist. Daher erhält die Myomo-Aktie in diesem Bereich ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Myomo aktuell auf 1,42 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 4,97 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +250 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 3,39 USD, was einer Distanz von +46,61 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut" ergibt. Insgesamt erhält Myomo somit die Gesamtnote "Gut".