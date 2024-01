Myomo Aktie: Eine neue Chance!

Myomo erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers "Gut" ist. Diese setzt sich aus 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Auch die kürzlich abgegebene Bewertung für die Aktie ergab eine durchschnittliche Empfehlung von "Gut" (1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht). Basierend auf dem Durchschnitt der Kursprognose von 6,5 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 29,74 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Myomo somit eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Myomo ist positiv, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Dort wurden mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht und die positiven Themen rund um das Unternehmen standen im Fokus. Daher ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Myomo-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis (36,07) ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Myomo.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Myomo in den sozialen Medien beobachtet, was zu einer "Schlecht"-Bewertung und einer abnehmenden Aufmerksamkeit seitens der Anleger führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.