Myomo Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Das Anleger-Sentiment für die Myomo-Aktie wird derzeit als neutral bewertet. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht, aber in den letzten Tagen gab es auch negative Themen, die die Diskussionen dominierten. Die durchschnittliche Analystenbewertung für das Wertpapier ist "Gut", basierend auf 2 "Gut"- und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Meinungen. Die Kursprognose deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 26,46 Prozent hin, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Myomo liegt bei 50,93, was als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls eine neutrale Situation mit einem Wert von 32. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Kurs der Myomo-Aktie derzeit um +77,24 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +304,72 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Aus charttechnischer Sicht wird die Aktie daher insgesamt als "Gut" eingestuft.