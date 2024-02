Mynaric Aktie: Der weitere Knall!

Die Aktie von Mynaric Agnamens Aktien O N hat in letzter Zeit gemischte Signale gezeigt, wenn man verschiedene technische Indikatoren betrachtet. Der gleitende Durchschnitt, sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt, deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit in einem Abwärtstrend liegt. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Handelstagen liegt bei 20,25 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 17,8 EUR liegt, was einer Abweichung von -12,1 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 20,77 EUR liegt über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -14,3 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt die aktuelle Dividendenrendite der Aktie von Mynaric Agnamens Aktien O N bei 0 %, was 3,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet zeigen ebenfalls negative Signale für die Aktie. Die Diskussionen in den sozialen Medien sind unterdurchschnittlich aktiv, und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering. Basierend auf diesen Faktoren ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen eher neutral über die Aktie diskutiert. Während an vier Tagen die Diskussion vor allem positiv war, überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. Aktuell zeigt sich jedoch vor allem ein Interesse an positiven Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält die Aktie daher auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.