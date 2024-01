Mynaric Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Mynaric Agnamens Aktien O N-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 20,79 EUR verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 21,5 EUR erzielt, was einem Unterschied von +3,42 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird im Rahmen der Charttechnik analysiert und beträgt derzeit 18,67 EUR. Der letzte Schlusskurs liegt darüber (+15,16 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis führt. Insgesamt erhält die Mynaric Agnamens Aktien O N somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird genutzt, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 56,36 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 37,96, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet die Mynaric Agnamens Aktien O N im Vergleich zur Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,15 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. In Bezug auf die Diskussionintensität wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einem Gesamtergebnis von "Schlecht" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

