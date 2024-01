Mymetics Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Weitere Suchergebnisse zu "Mymetics":

In den letzten zwei Wochen wurde die Aktie von Mymetics hauptsächlich von privaten Anlegern in den sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung verschiedener Kommentare und Äußerungen, die sich in diesem Zeitraum mit diesem Wert beschäftigt haben. Im Gegensatz dazu wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daraus die Einschätzung, dass die Stimmung der Anleger auf dieser Ebene eine "Gut"-Einstufung erlaubt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Dabei wird sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt berücksichtigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Mymetics-Aktie beträgt derzeit 16,23 USD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,1 USD deutlich darunter, was einer Abweichung von -99,38 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt (2,21 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mymetics somit auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Auskunft darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Hierbei wird die Entwicklung des Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Mymetics-Aktie beträgt aktuell 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt eine "Neutral"-Einstufung. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu Mymetics zu einem "Schlecht"-Rating.

Bei der Betrachtung von Sentiment und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt ergibt sich daraus eine weitere "Schlecht"-Bewertung für Mymetics auf dieser Ebene.